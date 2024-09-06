Toyota elektrikli araç üretim hedefini düşürdü

Nikkei'nin haberine göre Toyota Motor, elektrikli araç üretimini önemli ölçüde yavaşlatmayı planlıyor ve 2026 yılı için küresel üretim tahminini, aynı yıl için daha önce açıklanan satış tahmininden yaklaşık %30 daha düşük olan 1 milyon otomobile indiriyor.

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Japon otomobil üreticisinin elektrikli araç üretimini azaltma kararı, küresel elektrikli araç pazarındaki yavaşlamadan kaynaklandı. Toyota kararını parça tedarikçilerine bildirdi.

Yeni plan kapsamında Toyota, 2025 yılında 400.000'den biraz daha fazla elektrikli araç üretmeyi ve bir sonraki yıl üretimi iki katından fazla artırmayı hedefliyor.

Hibrit araçlara odaklanan Japon otomobil üreticisi, 2023 yılında yaklaşık 100.000 elektrikli araç ve bu yılın Ocak ayından Temmuz ayına kadar yaklaşık 80.000 elektrikli araç sattı. Yeni 2026 tahmini hala EV satışlarında büyük bir artış anlamına geliyor, ancak üretim önceki plana kıyasla belirgin bir şekilde yavaşlayacak.