Toyota faaliyet karını artırdı

Mali yılın ilk 6 ayında faaliyet karı yüzde 124,2 artarak 2,56 trilyon yen oldu. Net kar yüzde 121,1 artarak 2,59 trilyon yen seviyesinde gerçekleşti.

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2023-24 mali yılında net karın yüzde 61,1 artarak 3,95 trilyon yen, faaliyet karının yüzde 65,1 artarak 4,50 trilyon yen olması bekleniyor.

Toyota, 2023-24 mali yılı için araç satış hedefini 11,38 milyon adet olarak belirledi. Kuzey Amerika için satış beklentisini 2,32 milyondan 2,73 milyona, Avrupa için 1,13 milyondan 1,15 milyona çıkarırken, Asya için 1,87 milyondan 1,76 milyona indirdi.