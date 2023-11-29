Toyota'dan üretim ve satış rekoru

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota geçen ay iştirakleri Daihatsu Motor ve Hino Motors da dahil olmak üzere bir önceki yıla göre %12 artışla 1.035.569 araç üretti.

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Ekim ayında satışlar %5,6 artarak 970.313 araca ulaştı ve bunun 190.835'i Japonya'da satıldı.

Avrupa satışları bir önceki yıla göre %15 artarken, Kuzey Amerika satışları %7,4 artış gösterdi.

Toyota ekim ayında dünya çapında 9,357 adet bataryalı elektrikli araç sattı ve giderek daha fazla sürücünün elektrikli araçlara geçtiği Çin'deki satışlar bir önceki yıla göre %1.5 arttı. Toyota bu ayki kazanç raporunda cari mali yıl için elektrikli araç satış hedefini 202.000'den 123.000'e düşürdü.