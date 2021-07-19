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'Trump, ABD'li tüketicilere zarar verdi'

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Trump döneminde Çin ile yapılan ticaret anlaşmasının ABD'li tüketicilere zarar verdiğini söyledi.

19.07.2021 - 08:19 |
'Trump, ABD'li tüketicilere zarar verdi'

Anlaşma kapsamında hayata geçirilen gümrük vergilerinin ABD'li tüketicilerin yararına olacak şekilde uygulanmadığını ifade eden Yellen, "Tarifeler ABD'li tüketiciler için vergi demek. Bazı durumlarda tüketicilere zarar verildi" dedi.

Trump yönetimi ve Çin hükümeti 2020 yılı Ocak ayında ABD aleyhine ticaret açığını kapatmak için anlaşma imzalamıştı. Biden yönetimi bu anlaşma konusunda henüz karar almadı. Anlaşma sürdürülebilir, iptal olabilir ya da yeni bir içerikle farklı bir anlaşma yapılabilir.

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