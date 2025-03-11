Trump, Musk'a destek için yeni bir Tesla alacak

Musk'ın Trump'ın emriyle federal iş gücünde yapılan kapsamlı kesintilerdeki rolü, ABD'de Tesla'ya karşı protestolara yol açtı.

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Yaklaşık 350 gösterici geçtiğimiz hafta Portland, Oregon'daki bir Tesla elektrikli araç bayisinin önünde protesto gösterisi düzenlerken, Mart ayının başlarında New York'taki bir Tesla bayisinin önünde düzenlenen gösteride dokuz kişi tutuklandı.

Musk, Trump yönetiminin sözde Hükümet Verimliliği Departmanı ya da DOGE'nin öncülüğünü yapıyor.

Trump, Truth Social platformunda yaptığı bir paylaşımda Musk'ı savunarak ülkeye yardım etmek için “her şeyini ortaya koyduğunu” ve “harika” bir iş çıkardığını söyledi.

Trump, “Gerçekten büyük bir Amerikalı olan Elon Musk'a olan güven ve desteğimin bir göstergesi olarak yarın sabah yepyeni bir Tesla satın alacağım” dedi.

Musk da kendi sosyal medya platformu X üzerinden Trump'a desteği için teşekkür etti.

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Tesla'nın piyasa değeri, 17 Aralık'ta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1,5 trilyon dolara ulaşmasından bu yana yarıdan fazla düşerek Musk'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim zaferini finanse etmesine yardımcı olmasının ardından elde ettiği kazançların çoğunu sildi.