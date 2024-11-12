Trump'ın danışmanına göre Çin en büyük tehdit

ABD'nin 47'nci Başkanı seçilen Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz, ABD'nin Avrupa ve Orta Doğu'daki çatışmaları sona erdirmek için çalışması gerektiğini, böylece Çin'den gelen "daha büyük tehditle" yüzleşebileceğini söyleyerek süper güçler arasındaki ilişkilerin önümüzdeki yıllarda daha da yıpranabileceğinin sinyalini verdi.

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Waltz, 5 Kasım seçimlerinden günler önce Economist dergisinde eski Pentagon stratejisti Matthew Kroenig ile birlikte kaleme aldığı makalede Çin'in ABD'nin "en büyük rakibi" olduğunu yazdı.

Waltz ve Kroening makalede, "Bir sonraki başkan Ukrayna ve Orta Doğu'daki çatışmaları hızlı bir sonuca ulaştırmak için acilen harekete geçmeli ve nihayet stratejik dikkati olması gereken yere odaklamalı. Komünist partiden gelen daha büyük tehdide karşı koymak" ifadelerini kullandı.

Economist'teki makalede Waltz ve Kroenig ayrıca "Amerika, Tayvan'a yönelik bir Çin saldırısını engellemek için silahlı kuvvetler inşa etmiyor. Savunma harcamalarını reel olarak kısarak güç dengesinin Çin'in lehine değişmesine izin verdi. Yeni bir yönetim savunma harcamalarını artırmalı ve silahlı kuvvetlerinin Tayvan'a yönelik bir Çin saldırısını açıkça engelleyebilecek kapasitede olmasını sağlamak için savunma sanayi üssünü yeniden canlandırmalıdır" diye yazdı.