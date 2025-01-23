'Trump'ın gümrük vergisi ABD için olumlu'

Dimon, gümrük vergilerinin doğru kullanıldıkları takdirde Amerikan çıkarlarını koruyabileceklerini ve ticaret ortaklarını ülke için daha iyi anlaşmalar için masaya geri getirebileceklerini vurguladı.

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"Eğer biraz enflasyonistse, ulusal güvenlik için iyiyse öyle olsun. Yani bunu aşın" diye konuşan Dimon, "Gümrük vergilerine bakıyorum, bunlar ekonomik bir araç, hepsi bu" dedi.

Dimon, "Gümrük vergileri doları değiştirebilir ama en önemli şey büyüme" ifadelerini de kullandı.

Davos'tan CNBC'ye konuşan Goldman Sachs CEO'su David Solomon da iş dünyası liderlerinin ticaret konuları da dahil olmak üzere politika değişikliklerine hazırlandığını söyledi.

Solomon, "Bence zaman içinde belirli ticaret anlaşmalarının yeniden dengelenmesine dönüşüyor. Bence bu yeniden dengeleme, doğru şekilde ele alınırsa ABD'nin büyümesi için yapıcı olabilir. Asıl soru, ne kadar hızlı, ne kadar düşünceli bir şekilde. Bunların bir kısmı sadece ticaretten öte şeyler için müzakere taktikleri. Uygun şekilde kullanıldığında yapıcı olabilir. Bu durum yıl boyunca devam edecek ve bunu yakından izlememiz gerekiyor" dedi.