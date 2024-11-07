'Trump'ın seçilmesi dünya ekonomisi için risk'

ECB Yönetim Konseyi Üyesi Galhau, Donald Trump'ın bir sonraki ABD başkanı olarak seçilmesinin küresel ekonomi için daha fazla aşağı yönlü risk olacağı anlamına geldiğini söyledi. Sonuçların Avrupa Birliği'nin (AB) zayıflıklarını gidermesi için bir uyanış çağrısı olduğunu savundu.

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Villeroy, “Amerikan seçimleri Avrupa için bir uyandırma çağrısı olmalı” dedi ve Trump'ın somut politika hamlelerinin görülmesi gerektiğini, ancak planlarının ABD'de daha yüksek bir bütçe açığına ve daha fazla enflasyona yol açma riski bulunduğunu sözlerine ekledi.

Fransa Merkez Bankası Başkanı ayrıca, ECB'nin faiz indirimlerine devam edeceğini de belirtti.