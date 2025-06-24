Trump'tan Fed'e faiz eleştirisi

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, faiz oranlarının en az iki ila üç puan düşürülmesi gerektiğini ve Fed'in durum olumsuza dönerse faizleri artırabileceğini söyledi.

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Trump, "En azından iki ila üç puan daha düşük olmalıyız. Eğer işler daha sonra olumsuza dönerse oranı artırın" dedi.

Powell, bugün ve yarın Kongre'ye "Altı Aylık Para Politikası Raporu"nu sunacak. Fed Başkanı bugün Türkiye saati ile 17.00'de Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ne Rapor'un sunumunu yapacak ve Komite üyelerinin sorularını yanıtlayacak.

Powell yarın aynı saatte de Senato Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'ne "Altı Aylık Para Politikası" raporunu sunacak ve soruları yanıtlayacak.