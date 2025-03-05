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Trump'tan gümrük vergileriyle ilgili açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'nin ortak oturumunda yaptığı konuşmada yeni gümrük vergilerinin biraz rahatsızlık yaratacağını kabul etti, ancak agresif ticaret politikasının nihai faydalarını elde etmek için buna değeceğini savundu.

05.03.2025 - 09:19 | | Foreks Haber
Trump'tan gümrük vergileriyle ilgili açıklama

"Gümrük vergileri Amerika'yı yeniden zenginleştirmek ve Amerika'yı yeniden büyük yapmakla ilgilidir. Bu gerçekleşiyor ve oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşecek" diye konuşan Trump, "Biraz rahatsızlık olacak, ama bununla bir sorunumuz yok" dedi.

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Trump, Kongre konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Altı hafta önce bu Kongre binasının kubbesinin altında durdum ve Amerika'nın Altın Çağı'nın şafağını ilan ettim. 43 günde çoğu yönetimin 4 yılda ya da 8 yılda başardığından daha fazlasını başardık ve daha yeni başlıyoruz. Amerikan rüyası eskisinden daha büyük ve daha iyi bir şekilde yükseliyor."

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