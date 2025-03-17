Trump'tan tarife açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da karşılıklı ve sektörel tarifelerin uygulanacağını söyledi.
17.03.2025 - 10:08 | | Foreks Haber
ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum tarifelerinde muafiyet yaratma niyetinde olmadığını belirtti ve 2 Nisan'da karşılıklı ve sektörel tarifelerin uygulanacağını söyledi.
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Air Force One'da gazetecilere konuşan Trump, ABD'nin ticaret ortaklarına yönelik karşılıklı vergilerin otomobil vergileriyle birlikte geleceğini söyledi.