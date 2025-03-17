Trump'tan tarife açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum tarifelerinde muafiyet yaratma niyetinde olmadığını belirtti ve 2 Nisan'da karşılıklı ve sektörel tarifelerin uygulanacağını söyledi.

Haberin Devamı

Air Force One'da gazetecilere konuşan Trump, ABD'nin ticaret ortaklarına yönelik karşılıklı vergilerin otomobil vergileriyle birlikte geleceğini söyledi.