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Tüketicilerin enflasyon beklentileri yüksek

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa ve orta vadeli enflasyon beklentilerinin eylül ayında artamaya devam ettiğini bildirdi.

13.10.2021 - 07:13 | | AA
Tüketicilerin enflasyon beklentileri yüksek

New York Fed, eylül ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı. Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentileri eylülde 0,1 puan artışla yüzde 5,3'ye yükseldi.

Art arda 11 aydır yükseliş gösteren kısa vadeli enflasyon beklentileri, anketin yapılmaya başlandığı 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Tüketicilerin enflasyon beklentileri yüksek

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentileri de aynı dönemde 0,2 puan artarak yüzde 4,2 ile yükselişini 3'üncü aya taşıdı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Bu dönemde konut ve emtia fiyatlarına ilişkin beklentiler gerilerken, işgücü piyasası beklentileri bir miktar iyileşme gösterdi, hane halkı finansman beklentileri ise çoğunlukla istikrarlı bir seyir izledi.

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