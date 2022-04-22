'Tüketim Çin ekonomisinin en büyük itici gücü'

Gao, Çin'deki tüketim piyasasının toparlanmaya devam ettiğini, yılın ilk çeyreğinde nihai tüketim harcamalarının ekonomik büyümeye katkı oranının yüzde 69.4'e ulaştığını açıkladı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre Çin'in online perakende satışları ilk çeyrekte yüzde 6,6 artarak 3 trilyon 10 milyar yuana ulaştı.

Tarımsal ürünlerin online perakende satışları ise yüzde 11,2 artarak 130 milyar 90 milyon yuanı buldu. E-ticaret aracılığıyla gerçekleştirilen ithalat ve ihracat hacmi de yüzde 0,5 artarak 434 milyar 500 milyon yuana çıktı.