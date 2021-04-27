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Tunus, IMF'den yeni bir finans programı talep etti

Tunus'un, Uluslararası Para Fonundan (IMF) yeni bir finans programı talep ettiği belirtildi.

27.04.2021 - 08:18 | | AA
Tunus, IMF'den yeni bir finans programı talep etti

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Nisan'da Tunus'tan bu yönde bir talep aldıklarını, Tunus'un ekonomik reform programı hakkında daha fazla bilgi alır almaz teknik görüşmeleri yürütmek üzere bir heyet görevlendireceğini ifade etti.

Tunus Maliye ve Ekonomi Bakanı Ali el-Kali de ülkedeki yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, IMF ile müzakerelerin, gelecek hafta başlayacağını dile getirdi.

Tunus hükümetinin müzakereler sırasında ekonomik reform programını sunması bekleniyor.

Uluslararası Para Fonu, Tunus'a 2,8 milyar dolarlık krediyi Nisan 2016'da onaylamış ancak Tunus bu kredinin sadece 1,6 milyar dolarını alabilmişti.

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