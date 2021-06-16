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TürkAkım boru hattına bakım yapılacak

TürkAkım doğal gaz boru hattının deniz kısmında 22-29 Haziran'da planlı bakım çalışması yapılacağı bildirildi.

16.06.2021 - 11:10 | | AA
TürkAkım boru hattına bakım yapılacak

Şirketten yapılan açıklamada, bakım çalışmasının TürkAkım’ın açık deniz hatlarının işletimini üstlenen South Stream Transport B.V. tarafından gerçekleştirileceği ifade edildi.

Açıklamada TürkAkım'ın Rus gazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıdığı hatırlatılarak, "TürkAkım’ın her iki açık deniz hattından sağlanan doğal gaz akışı, 22 Haziran’dan 29 Haziran’a kadar planlı yıllık bakım ve inceleme çalışmaları için geçici olarak durdurulacak." ifadesi kullanıldı.

TürkAkım, Rusya’dan başlayıp Karadeniz altından ilerleyerek Türkiye ve Avrupa’ya uzanan, birbirine paralel iki hatlı bir doğal gaz boru hattından oluşuyor. Hatlardan her biri yıllık 15,75 milyar metreküp doğal gaz aktarım kapasitesine sahip.

TürkAkım üzerinden ticari doğal gaz aktarımı 1 Ocak 2020 tarihinde başladı. TürkAkım Boru Hattı’nın resmi açılışı, 8 Ocak 2020'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle gerçekleştirildi.

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