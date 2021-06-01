Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaJP Morgan'dan 'Türkiye' açıklaması
HaberlerUzmanpara Haberleri JP Morgan'dan 'Türkiye' açıklaması
ABONE OL

JP Morgan'dan 'Türkiye' açıklaması

Uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan, Türkiye için 2021 yılı büyüme beklentisini artırdı.

01.06.2021 - 17:06 | | Foreks
JP Morgan'dan 'Türkiye' açıklaması

Kuruluş tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye için 2021 yılı büyüme  beklentisi %4,8'den %6,1'e çıkarıldı. 2022 yılı büyüme beklentisi ise %4,1'den %3,4'e indirildi.

Raporda, "Türkiye'de ilk çeyrek büyümesi özel tüketimin ivme kazanması ile yukarı yönde sürpriz yaptı" ifadelerini kullanan kurum, "Daha güçlü büyüme dezenflasyon sürecine ve dış ödemeler dengesine ilişkin riskleri artırırken erken gevşetme adımı risklerini azaltıyor" tespitinde bulundu.

JP Morgan, Türkiye'de büyüme açısından aşılamaların hızının ve turizm  performansının kilit önemde olacağını belirtti. Erken bir gevşetme adımının TCMB'nin kredibilitesine zarar verebileceği uyarısında bulundu.

    GÜNCEL HABERLER

    Son dakika: DSÖ'den Sinovac'a onay!

    Son dakika: DSÖ'den Sinovac'a onay!

    İcradan satılık daire

    İcradan satılık daire

    11 sözleşmeli personel alınacak

    11 sözleşmeli personel alınacak

    Kalede gezerken 80 metreden düşen genç 3 saatte kurtarıldı

    Kalede gezerken 80 metreden düşen genç 3 saatte kurtarıldı

    Feci ölüm! Komşular sese çıktı, kanlar içinde buldular

    Feci ölüm! Komşular sese çıktı, kanlar içinde buldular

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kalede gezerken 80 metreden düşen genç 3 saatte kurtarıldı

    Kalede gezerken 80 metreden düşen genç 3 saatte kurtarıldı

    Sıradaki Haber
    Emeklilik ile ilgili flaş açıklama! Ve belli oldu

    Emeklilik ile ilgili flaş açıklama! Ve belli oldu

    Sıradaki Haber
    NATO tatbikatı Rusya'ya gözdağı mı?

    NATO tatbikatı Rusya'ya gözdağı mı?

    Sıradaki Haber
    Feci ölüm! Komşular sese çıktı, kanlar içinde buldular

    Feci ölüm! Komşular sese çıktı, kanlar içinde buldular

    Sıradaki Haber