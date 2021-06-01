JP Morgan'dan 'Türkiye' açıklaması

Kuruluş tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye için 2021 yılı büyüme beklentisi %4,8'den %6,1'e çıkarıldı. 2022 yılı büyüme beklentisi ise %4,1'den %3,4'e indirildi.

Raporda, "Türkiye'de ilk çeyrek büyümesi özel tüketimin ivme kazanması ile yukarı yönde sürpriz yaptı" ifadelerini kullanan kurum, "Daha güçlü büyüme dezenflasyon sürecine ve dış ödemeler dengesine ilişkin riskleri artırırken erken gevşetme adımı risklerini azaltıyor" tespitinde bulundu.

JP Morgan, Türkiye'de büyüme açısından aşılamaların hızının ve turizm performansının kilit önemde olacağını belirtti. Erken bir gevşetme adımının TCMB'nin kredibilitesine zarar verebileceği uyarısında bulundu.