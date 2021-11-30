Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, ihracatla büyümeye devam ediyor. Ekonomimiz 3'üncü çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü. Net ihracatın büyümeye katkısı 6,8 puan oldu. Büyümemizin yüzde 92'si ihracat katkısıyla gerçekleşti. İhracat, büyümemizin itici gücü olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.