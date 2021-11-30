'Türkiye ihracatla büyümeye devam ediyor'
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin ihracatla büyümeye devam ettiğini belirterek, "İhracat büyümemizin itici gücü olmaya devam edecek" dedi.
30.11.2021 - 12:41 | | DHA
Bakan Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, ihracatla büyümeye devam ediyor. Ekonomimiz 3'üncü çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü. Net ihracatın büyümeye katkısı 6,8 puan oldu. Büyümemizin yüzde 92'si ihracat katkısıyla gerçekleşti. İhracat, büyümemizin itici gücü olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.