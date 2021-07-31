Türkiye ile Rusya iş birliğini derinleştirecek

Muş, başkent Moskova'da Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve iki ülke heyetlerinin katıldığı Türkiye-Rusya Hükümetlerarası 17. Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Toplantının ardından KEK Protokolü imzaladıklarını kaydeden Muş, "Söz konusu protokol vesilesiyle, sanayiden tarıma, enerjiden turizme, birçok konu başlığı ele alınmış, iki ülke arasındaki ekonomi ve ticaretteki yakın iş birliğinin daha ileriye götürülmesi hedeflenmiştir." diye konuştu.

İki ülke arasında, devlet başkanlarının vizyonu doğrultusunda ortaya konulan iş birliği sayesinde Karadeniz havzası başta olmak üzere bölgesel ve küresel birçok konuya çözüm üretilebildiğini vurgulayan Muş, "2020’de ticaretimiz bir nebze düşse de 2021'de tekrar toparlama seyrine girmiştir ve bu yıl itibarıyla toplam 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşacağımızı öngörüyoruz." dedi.

İkili ticaretin dengeye ulaşacak şekilde artırılması ve çeşitlendirilmesi konusunda Novak ile hemfikir olduklarına işaret eden Muş, "İkili ticari ilişkilerimizin önemli bir boyutunu oluşturan enerjide, doğal gaz, madencilik, petrol, elektrik ve nükleer enerji alanlarındaki mevcut iş birliğimizi daha da geliştirmek hususunda görüş birliğine vardık." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Muş, otomotiv ve ilaç gibi sanayi alanlarındaki iş birliği derinleştirilmesi konusunda da anlaşmaya varıldığını söyledi.

Gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi konusunda atılacak adımların, ikili ticaretin kolaylaştırılması adına büyük önem taşıdığını ifade eden Muş, "Sağlık alanında iş birliğini daha da geliştirecek mekanizmaların güçlendirilmesi ve Tarım Yürütme Komitesi toplantısının 2021 yılı son çeyreğinde yapılması hususunda anlaşılmıştır." ifadesini kullandı.

"Türkiye tarımda Rusya'nın en büyük ortaklarından"

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak da Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilere değinerek, "Rusya ve Türkiye dost ülkeler. Bu durum, çeşitli alanlarda doğal, tutarlı ve karşılıklı çıkar doğrultusunda iş birliğini gerektiriyor." dedi.

İki ülke arasındaki siyasi diyaloğun yoğun olduğuna dikkati çeken Novak, bunun yüksek düzeydeki "güvene" bağlı olduğunu vurguladı.

Rusya ile Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının başlamasından bu yana virüsle mücadele konusunda iş birliği içerisinde olduğunu belirten Novak, Rus yapımı Sputnik V aşısının Türkiye'ye tedariki ile ilgili çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Novak, "İlaç şirketleri, Sputnik V aşısının Türkiye'de önümüzdeki aylarda birkaç işletmede üretimine başlamayı planlıyor. Türkiye Sağlık Bakanlığının bu aşının Türkiye’de kullanımını onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz." açıklamasında bulundu.

İkili ticaret hacminin bu yıl yükselişe geçtiğini dile getiren Novak, Rusya ve Türkiye arasında "olumlu" ekonomik seyrin korunacağı umudunu paylaştı.

Türkiye ve Rusya arasında tarım alanında da ilişkilerinin geliştiğine dikkati çeken Novak, "Türkiye, tarım alanında Rusya’nın en büyük ortaklarından biridir. Tarım alanındaki ticaret hacmi, geçen yıla göre, bu yılın ilk yarısında yüzde 21 artarak, 2,7 milyar dolara ulaştı." dedi.

"Türkiye, Rus turistlerin seyahat ettiği en popüler ülke arasında"

Turizm sektöründeki iş birliğinin "yapıcı" olduğunu vurgulayan Novak, şunları kaydetti:

"Türkiye, Rus turistlerin seyahat ettiği en popüler ülkeler arasında bulunuyor. Salgın öncesi yaklaşık 7 milyon Rus turisti Türkiye’yi ziyaret etti. Bu talep, karşılıklı kültürel ilgi, gelişmiş ulaşım bağlantıları, uygun vize rejimi ve rekabet edebilen turizm hizmetinden kaynaklanmaktadır."

KEK Toplantısının ardından taraflar KEK Protokolü'nün yanı sıra Türkiye-Rusya ve Rusya-Türkiye İş Konseyleri arasında, iş birliğini geliştirmeye yönelik yol haritası anlaşması imzalandı.