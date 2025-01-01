Türkiye’nin euro ile dış ticareti belli oldu

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin 20'sinin resmi para birimi olarak kullanıldığı euro, 1 Ocak 1999'da "kaydi" olarak yürürlüğe girdi.

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Üç yıllık geçiş sürecinin ardından günlük yaşamda da tedavüle sokulan bu para birimi, 1 Ocak 2002'de banknot ve bozuk para olarak piyasaya sürüldü ve günlük işlemlerde kullanımına başlandı.

Halihazırda Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan ve Hırvatistan'ın kullandığı euro, bugün itibarıyla 26 yılı geride bıraktı.

Türk lirasının yanı sıra diğer para birimleriyle ticarete özel önem veren Türkiye'nin, dolar ve euro başta olmak üzere, diğer para birimleriyle ticaretinde yıllar içerisinde yaşanan artış dikkati çekti.

EUROYLA TİCARET HACMİ GEÇEN YIL 221,7 MİLYAR DOLAR OLDU

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020'de ülkenin euroyla ihracatı 80,8 milyar dolar, ithalatı ise 68,8 milyar dolar olarak kaydedildi. Söz konusu yılda euroyla ticaret hacmi 149,6 milyar dolar olarak hesaplandı.

Euroyla ihracat 2021'de 103,7 milyar dolara, ithalat 78,8 milyar dolara yükseldi, bu dönemde anılan para birimi cinsinden ticaret hacmi 182,5 milyar dolar oldu.

Türkiye, 2022'de euroyla 113,7 milyar dolarlık ihracata imza atarken, ithalat tutarı 88,1 milyar dolara çıktı. Böylece bu para birimiyle anılan dönemdeki ticaret hacmi 201,8 milyar dolara ulaştı.

Euroyla ticaret 2023'te hız kazandı. Bu para birimiyle söz konusu dönemde 117,8 milyar dolarlık ihracat, 103,9 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Ülkenin euroyla ticaret hacmi 2023'te 221,7 milyar dolara çıktı.

SON 5 YILDA EUROYLA TOPLAM TİCARET 1 TRİLYON DOLARA YAKLAŞTI

Euroyla ihracat 2024'ün 11 ayında ise 112,2 milyar dolar, ithalat 94,6 milyar dolar oldu. Aynı dönemde ticaret hacmi 206,8 milyar dolar olarak kaydedildi.

Böylece Türkiye'nin euroyla ihracatı yaklaşık 5 yılda 528,2 milyar dolar, ithalatı 434,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde euroyla toplam ticaret hacmi 962,3 milyar dolara ulaştı.

2020-2024 Ocak-Kasım dönemine ilişkin Türkiye'nin euro ile gerçekleştirdiği dış ticaret verileri (bin dolar) şöyle: