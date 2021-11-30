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Twitter CEO'su görevinden ayrıldı

Twitter'ın kurucularından Jack Dorsey, CEO'luk görevinden ayrıldı. Dorsey'in yerine Twitter'ın teknolojiden sorumlu başkanı Parag Agrawal CEO'luk görevini üstlendi.

30.11.2021 - 07:11 |
Twitter CEO'su görevinden ayrıldı

Amerika'nın Sesi Radyosu'nun haberine göre, Dorsey, 2022 yılında görev süresi dolana kadar Twitter'ın yönetim kurulunda kalmaya devam edecek. 2011 yılında Twitter'a katılan Agrawal, 2017 yılından bu yana Twitter'ın teknolojiden sorumlu başkanlığını yürütüyordu.

Jack Dorsey, Twitter hesabında paylaştığı mektubunda şirketten ayrılma kararının kendisine ait olduğunu, ayrıldığı için de 'çok üzgün, ama çok mutlu' olduğunu kaydetti. Dorsey, pazar günü paylaştığı Twitter mesajında "Twitter'ı seviyorum" demişti.

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