UBS, Çin için büyüme tahminini düşürdü
UBS Group AG, emlak sektöründeki toparlanmanın zayıflığına, tüketimde toparlanmanın ivme kaybetmesine işaret ederek Çin için GSYH büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.
16.06.2023 - 09:23 |
Tao Wang liderliğindeki UBS ekonomistleri dün yayınladıkları araştırma notunda, Çin'in 2023 yılı GSYH büyüme tahminlerini yüzde 5,7'den yüzde 5,2'ye indirdiler.
Ekonomistler, 2024 için büyüme tahminlerini de yüzde 5,2'den 5'e çektiler.
UBS, büyüme tahminlerinin düşürülmesinde ikinci çeyrekte düşen ihracat ve cansız sanayi üretiminin de etkili olduğunu belirtti.