UBS, Çin için büyüme tahminini düşürdü

Tao Wang liderliğindeki UBS ekonomistleri dün yayınladıkları araştırma notunda, Çin'in 2023 yılı GSYH büyüme tahminlerini yüzde 5,7'den yüzde 5,2'ye indirdiler.

Ekonomistler, 2024 için büyüme tahminlerini de yüzde 5,2'den 5'e çektiler.

UBS, büyüme tahminlerinin düşürülmesinde ikinci çeyrekte düşen ihracat ve cansız sanayi üretiminin de etkili olduğunu belirtti.