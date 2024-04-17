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Uzmanpara UBS, Çin için büyüme tahminini yükseltti
Haberler Uzmanpara UBS, Çin için büyüme tahminini yükseltti

UBS, Çin için büyüme tahminini yükseltti

Çin'in daha güçlü ihracat görünümü ve beklenenden daha iyi GSYH büyümesi, UBS Yatırım Bankası'nın ülke için bazı tahminlerini yükseltmesine neden oldu.

17.04.2024 - 09:21 |
UBS, Çin için büyüme tahminini yükseltti

İkinci çeyrek Çin'in GSYH'sında büyümenin yavaşlayacağını düşünen UBS, bununla birlikte 2024 reel GSYH büyüme görüşünü %4,6'dan %4,9'a yükseltti. Bu Pekin'in %5 civarındaki hedefiyle uyumlu olacak.

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Yatırım bankasının Çin Baş Ekonomisti Tao Wang, Çin'in 2024 ihracat büyüme tahminini ABD doları bazında %1,2'den %3,5'e yükselttiğini ve net ihracatın reel GSYH'ye 0,5 puan katkı yapmasını beklediğini söyledi. Ancak UBS, tüketim büyüme tahminlerini düşürürken emlak sektöründeki zayıflık ve tüketici duyarlılığının baskı yaratmaya devam edeceğini söylüyor.

Wang, TÜFE ve ÜFE enflasyon tahminlerini de düşürerek nominal GSYH büyümesini %5,1'den %4,9'a indirdiğini söyledi.

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