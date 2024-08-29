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UzmanparaUBS, Çin için büyüme tahminlerini düşürdü
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UBS, Çin için büyüme tahminlerini düşürdü

UBS, henüz dibe vurmadığına inandıkları emlak krizini gerekçe göstererek, Çin için 2024 ve 2025 yıllarındaki ekonomik büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

29.08.2024 - 09:26 | | Foreks Haber
UBS, Çin için büyüme tahminlerini düşürdü

UBS, Çin için 2024 ve 2025 büyüme tahminlerini %4,9 ve %4,6'dan sırasıyla %4,6 ve %4,0'a düşürdü.

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UBS ekonomistleri yayınladıkları yatırımcı notunda, “Reel ihracat beklenenden daha güçlü olsa da, emlak sektörüne yönelik gevşeme önlemlerinin uygulanması yavaş ve etkisi sınırlı oldu” dedi.

Ayrıca, 2024 ve 2025 yıllarında emlak satışları ve yeni inşaat başlangıçlarına ilişkin tahminlerini aşağı yönlü revize eden UBS sektördeki zayıf faaliyetin hanehalkı tüketimi ve genel ekonomi üzerinde daha büyük bir baskı oluşturmasını beklediklerini ifade etti.

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