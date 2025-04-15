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UzmanparaUBS, Çin'in büyüme tahminini düşürdü
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UBS, Çin'in büyüme tahminini düşürdü

UBS, Çin ile ABD arasındaki gümrük vergisi artışlarının devam edeceği ve Pekin'in ek teşvikler uygulayacağı varsayımıyla Çin için 2025 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 4'ten yüzde %3.4'e düşürdüğünü açıkladı.

15.04.2025 - 09:34 | | Foreks Haber
UBS, Çin'in büyüme tahminini düşürdü

Banka ayrıca Çin'in ABD'ye ihracatının önümüzdeki çeyreklerde üçte iki oranında düşmesini ve Çin'in toplam ihracatının 2025 yılında ABD doları bazında %10 oranında azalmasını beklerken, yavaşlayan Amerikan ve küresel ekonomik büyümeyi de hesaba kattı.

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"Çin'in diğer ticaret ortaklarından bazılarının da önümüzdeki aylarda Çin mallarına yönelik tarifeleri artırabileceğini düşünüyoruz, ancak muhtemelen yalnızca belirli ürünlerde ve ABD tarifeleriyle benzer büyüklüklerde değil" diyen UBS, ABD ve Çin arasındaki gümrük tarifelerinin nasıl gelişebileceğini tahmin etmenin son derece zor olduğunu, ancak dünyanın en büyük iki ekonomisinin tartışmalara ve müzakerelere girmesinin ve her ikisinin de "önümüzdeki bir veya iki ay içinde son tarife artışlarının bir kısmını geri almasının" hala mümkün olduğunu söyledi.

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