UBS, Credit Suisse'yi 12 Haziran'da devralacak

Yapılan açıklamaya göre Credit Suisse Group, 12 Haziran'da UBS Group AG bünyesine katılacak. Credit Suisse hissedarları ellerindeki her 22,48 hisse için 1 UBS hissesi alacak.

UBS, 19 Mart'ta Credit Suisse'yi 3 milyar İsviçre frangı karşılığında devralmak için anlaşmaya varmıştı. Banka, bu devralmadan 5 milyar İsviçre frangına varan zarar yazmayı bekliyor.