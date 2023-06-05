UBS, Credit Suisse'yi 12 Haziran'da devralacak
UBS, Credit Suisse Group'un devralınması sürecini 12 Haziran'a kadar tamamlayacağını duyurdu.
05.06.2023 - 09:38 |
Yapılan açıklamaya göre Credit Suisse Group, 12 Haziran'da UBS Group AG bünyesine katılacak. Credit Suisse hissedarları ellerindeki her 22,48 hisse için 1 UBS hissesi alacak.
UBS, 19 Mart'ta Credit Suisse'yi 3 milyar İsviçre frangı karşılığında devralmak için anlaşmaya varmıştı. Banka, bu devralmadan 5 milyar İsviçre frangına varan zarar yazmayı bekliyor.