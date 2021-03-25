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UBS küresel hisselerde yükseliş öngörüyor

Uluslararası yatırım kuruluşu UBS, küresel hisse senedi piyasalarında %5-10 daha yukarı yönlü potansiyel bulunduğunu düşünüyor.

25.03.2021 - 12:56 | | Foreks
UBS küresel hisselerde yükseliş öngörüyor

UBS Global Wealth Management İngiltere CIO'su Caroline Simmons analistlerin özellikle gelişen piyasalar ile finans, enerji ve küçük ölçekli şirket hisselerini tercih etmekte olduklarını belirtti.

Yönetici, kendilerinin aynı zamanda döngüsel ve değerlemeleri uygun şirketleri tercih ettiklerinin altını çizdi. Artan tahvil faizleri ve yükselen getiri eğrisinin de genellikle finans sektörü hisselerine destek verdiğini hatırlattı.

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