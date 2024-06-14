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Uzmanpara UBS, Pekin destekli fonla görüşmelere başladı
Haberler Uzmanpara UBS, Pekin destekli fonla görüşmelere başladı

UBS, Pekin destekli fonla görüşmelere başladı

UBS Group AG'nin Credit Suisse'in Çin girişiminin satışı için Beijing State-Owned Assets Management Co. ile anlaşma konusunda özel görüşmeler yürüttüğünü belirten kaynaklar nihai kararın bu ayın sonuna kadar verilebileceğini söyledi.

14.06.2024 - 09:24 |
UBS, Pekin destekli fonla görüşmelere başladı

Kaynaklara göre müzakere edilen anlaşma Credit Suisse Securities China Ltd hisselerinin çoğunluğunun Beijing State-Owned Assets Management Co'ya satılmasını, ardından Beijing State-Owned Assets Management Co'nun UBS Securities Co. şirketindeki %33'lük hissesinin UBS tarafından satın alınmasını içeriyor.

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Anlaşma gerçekleşir ise UBS, UBS Securities Co'nun hisselerinin tamamına sahip olacak.

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