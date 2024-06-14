UBS, Pekin destekli fonla görüşmelere başladı
UBS Group AG'nin Credit Suisse'in Çin girişiminin satışı için Beijing State-Owned Assets Management Co. ile anlaşma konusunda özel görüşmeler yürüttüğünü belirten kaynaklar nihai kararın bu ayın sonuna kadar verilebileceğini söyledi.
14.06.2024 - 09:24 |
Kaynaklara göre müzakere edilen anlaşma Credit Suisse Securities China Ltd hisselerinin çoğunluğunun Beijing State-Owned Assets Management Co'ya satılmasını, ardından Beijing State-Owned Assets Management Co'nun UBS Securities Co. şirketindeki %33'lük hissesinin UBS tarafından satın alınmasını içeriyor.
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Anlaşma gerçekleşir ise UBS, UBS Securities Co'nun hisselerinin tamamına sahip olacak.