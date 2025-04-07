UBS'e göre küresel büyüme azalabilir

UBS tarafından yapılan açıklamada, "Daha yüksek tarife oranlarıyla karşı karşıya olan ve ABD ihracatına daha fazla maruz kalan Asya, daha büyük bir etki yaşayabilir. Finansal piyasalardaki dalgalanmalar ya da duyarlılık dalgalanmaları hesaba katılmasa bile, Tayland ve Singapur 100-120 baz puan ile en büyük ekonomik büyüme düşüşünü yaşayabilirken, Malezya 60-80 baz puan, Endonezya ve Filipinler ise 30 baz ile onu takip etmektedir" denildi.

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Çin'in bu yılki ihracat büyümesinin potansiyel olarak 5 puan azalabileceğini belirten UBS, ekonomik büyümenin de yaklaşık 1,5 puan yavaşlayabileceğini söyledi.

UBS, Çin hükümetinin hedeflenen karşı önlemleri uygulayacağını tahmin ederken, Çin'in önümüzdeki iki çeyrekte politika desteğini önemli ölçüde artırması gerekebilir. Banka, bu yılki geniş mali genişlemenin halihazırda açıklanan önlemlere ek olarak 1-1,5 puan daha gerektirebileceğini öngördü.

Bu arada Çin Merkez Bankası (PBOC) Nisan veya Mayıs aylarında faiz oranı ve zorunlu karşılık oranında (RRR) indirimlere başlayabilir ve politika faizlerinin yıl içinde en az 30-40 bps düşürülmesi bekleniyor.