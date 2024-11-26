Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaUBS'e göre Tesla hisseleri %35 düşebilir
HaberlerUzmanparaUBS'e göre Tesla hisseleri %35 düşebilir

UBS'e göre Tesla hisseleri %35 düşebilir

UBS analistleri, Tesla'nın mali temellerinin ABD seçiminden bu yana hisse senedi fiyatındaki artışı desteklememesi nedeniyle Tesla hisselerinin çift haneli bir düzeltmeye hazır olabileceğini söyledi.

26.11.2024 - 09:40 | | Foreks Haber
UBS'e göre Tesla hisseleri %35 düşebilir

UBS, Tesla hisseleri için "sat" tavsiyesini korudu ve hedef fiyatını hisse başına 226 dolar olarak belirledi. Bu, bankanın önceki fiyat hedefi olan hisse başına 197 dolardan biraz daha yüksek olsa da, Tesla'nın dün bir ara yaklaşık 353 dolardan işlem gören hisseleri için %35'lik bir düşüş anlamına geliyor.

Haberin Devamı

Tesla hisseleri dün seans sonrası işlemlerde günü yüzde 5,12 kayıpla 334,50 dolardan tamamladı.

Beşiktaş, Samet Aybaba ve Howard Friedel ayrılığını resmen açıkladı!

Beşiktaş, Samet Aybaba ve Howard Friedel ayrılığını resmen açıkladı!

Son dakika: Kar yağışı etkisini gösterdi! 'Okul tatil edildi' haberleri peş peşe geldi

Son dakika: Kar yağışı etkisini gösterdi! 'Okul tatil edildi' haberleri peş peşe geldi