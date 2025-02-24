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UBS'ten Çin faiz tahmini

UBS, Çin Merkez Bankası'nın 2025'in ilerleyen dönemlerinde politika faizlerini 30-40 baz puan düşürmesini bekliyor ve ticari bankaların mevduat faizlerini daha da düşüreceğini tahmin ediyor.

24.02.2025 - 14:22 | | Foreks Haber
UBS'ten Çin faiz tahmini

UBS ekonomistleri, Pekin'in yaklaşan Ulusal Halk Kongresi'nde (NPC) beklentileri yönetmek için bu yılki GSYH büyüme hedefini %5 civarında belirlemesini beklediklerini söyledi.

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"Çin'in mali açığı, hükümetin tüketimi ve hanehalkı sübvansiyonlarını desteklemek için harcamaları artırmasıyla GSYH'nin %4'üne yükselebilir" diyen UBS, tüketimin artırılmasının en önemli öncelik olması nedeniyle, tüketim malları takas programının büyüklüğünün iki kattan fazla artarak 300 milyar yuanın üzerine çıkabileceğini vurguladı.

Parasal tarafta ise UBS, Çin Merkez Bankası'nın 2025'in ilerleyen dönemlerinde muhtemelen NPC toplantısından sonra, politika faizlerini 30-40 baz puan düşürmesini bekliyor ve ticari bankaların mevduat faizlerini daha da düşüreceğini tahmin ediyor.

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