UBS'ten Çin için büyüme tahmini

Wang, son dönemdeki politika artışı ve 3. çeyrek GSYH verileri sayesinde, 2024'ün 4. çeyreğinde %4,6 ve yılın tamamında %4,8 büyüme öngörüyor. Wang ayrıca Çin'in 2025 GSYH büyüme tahminini %4,0'dan %4,5'e yükseltti.

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Wang, "Politika yapıcıların mali paketinin nihai boyutuna ve emlak sektörü ile ekonominin diğer alanlarına yönelik gevşeme önlemlerinin uygulanmasına bağlı olarak gelecek yılın tahmininde yukarı yönlü yer var. Buna karşılık, ABD'nin Çin mallarına yönelik gümrük vergilerini önemli ölçüde artırması halinde, daha güçlü politika teşvikleriyle bile 2025 büyümesinin %4'ün altında gerçekleşebilir" dedi.