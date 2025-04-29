UBS'ten Fed beklentisi

UBS analistlerine göre, ABD-Çin ilişkilerindeki son gerilemeye rağmen, biraz zaman alabilecek olsa da önümüzdeki aylarda bir uzlaşmaya varılması daha olası. Her iki ülkenin de son dönemde tırmanan gerginlikten geri adım atacağını ve dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gümrük tarifelerinin yüzde 34 civarında olacağını belirttiler.

Haberin Devamı

Genel olarak UBS analistleri, Kanada ve Meksika'nın büyük ölçüde muaf kalmasıyla birlikte, ABD-Çin efektif tarife oranının %10-15 aralığına yerleşmesini bekliyor.