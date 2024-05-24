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Uzmanpara UBS'ten ons altın tahmini
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UBS'ten ons altın tahmini

UBS, altın fiyatlarına ilişkin tahminini yükselterek değerli metalin 2024 yılı sonuna kadar ons başına 2.500 dolardan 2.600 dolara ulaşacağını öngördü.

24.05.2024 - 16:23 |
UBS'ten ons altın tahmini

Yeni tahmin, 20 Mayıs'ta ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz indirimi beklentilerinin artması ve ABD ekonomik verilerinin zayıflamasıyla gerileyen ABD dolarının etkisiyle altının ons başına 2.450 dolarla rekor kırmasının ardından geldi.

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Revize edilen tahmin üç temel faktörü yansıtıyor. İlk olarak UBS, Nisan ayında ABD'den gelen daha yumuşak verilerin Federal Rezerv faiz indirimi beklentilerinin yeniden fiyatlanmasına yol açtığını ve para piyasalarının Nisan sonunda 28 baz puan olan, 2024'te 40 baz puanlık gevşemeyi fiyatladığını belirtiyor.

İkinci olarak UBS, 2024 yılı için merkez bankası talep tahminini 800-850 metrik tondan 950-1.000 metrik tona yükseltti. Dünya Altın Konseyi'nin son dönemdeki ılımlı seyre rağmen 290 metrik tonluk rekor ilk çeyrek alımları bildirdiğine dikkat çekiliyor.

Üçüncü olarak yaklaşan ABD seçimleri, Orta Doğu ve Ukrayna'daki çatışmalar ve artan ABD-Çin ticaret gerilimleri de dahil olmak üzere devam eden jeopolitik belirsizliklerin altını bir hedge olarak desteklemesi bekleniyor.

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