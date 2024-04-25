UBS'ten paladyum tahmini

UBS, müşterilerine gönderdiği araştırma raporunda paladyum için görünümün negatife döndüğünü ve opsiyon tüccarlarının artık otomobillerde, elektronikte ve mücevheratta kullanılan metale karşı bahis oynadıklarını söyledi.

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UBS, hissiyattaki gerilemeden artan arz fazlasının sorumlu olduğunu da sözlerine ekledi. Banka bu yıl için 50.000 ons paladyum fazlası ya da talebin %0,5'i kadar bir miktar öngörüyor.

Artan talep fazlasının paladyum fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yaratması bekleniyor ve 2024 yılı sonunda ons başına 900 ABD doları hedefleniyor.

UBS aynı zamanda bu yıl paladyum talebinde özellikle de paladyum kullanımının %90'ını oluşturan otomotiv sektöründe bir düşüş öngörüyor.

Banka 2024 yılında toplam paladyum talebinde %2'lik bir daralma öngörüyor. Genel olarak UBS, artan arz fazlası ve azalan talep nedeniyle paladyumun gelecekteki fiyatına ilişkin olumsuz görünümünü koruyor.

Paladyum şu anda yılbaşından bu yana %7'den fazla düşüşle ons başına 1.005,35 ABD dolarından işlem görüyor.