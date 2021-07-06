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UBS'ten yatırımcılara kripto para uyarısı

UBS, yatırımcılara kripto para piyasasından uzak durmalarını önerdi.

06.07.2021 - 10:54 |
UBS'ten yatırımcılara kripto para uyarısı

İsviçre'nin en büyük bankacılık kuruluşu olan UBS, yatırımcıların kripto paradan uzak durmalarını ve daha az riskli varlıklara yatırım yapmalarını önerdi.

UBS analistleri tarafından geçen hafta hazırlandığı belirtilen raporda küresel ölçekte regülatör kuruluşların kripto para piyasasında denetimini artıracakları ifade edildi.

Değerlendirmede Çin'de regülatör kuruluşun kripto paralar konusunda attığı regülasyon adımları hatırlatıldı. Özellikle ABD ve İngiltere'de regülasyon adımlarının atılmasının beklendiği belirtildi.

Raporda, "Regülatörler piyasada denetimi artırma niyetinde olduklarını beyan ettiler ve gösterdiler. Bu ortamda yatırımcıların kripto para piyasasında uzak durmalarını ve portföylerini daha az riskli varlıklara yönlendirmelerini öneriyoruz" denildi.

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