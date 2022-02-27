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Ülkeler Rusya’yı SWİFT sisteminden çıkarıyor

Avrupa Birliği (AB), ABD, Kanada, İngiltere ve diğer ülkeler, Rusya’yı uluslararası ödeme sistemi SWİFT’ten çıkarma kararı aldı.

27.02.2022 - 11:30 | | İHA
Ülkeler Rusya’yı SWİFT sisteminden çıkarıyor

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarına karşılık Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkeler, Rusya’ya yaptırım kararı almaya devam ediyor. AB tarafından yapılan açıklamada, Kanada, İngiltere ve diğer ülkelerin Rusya’yı uluslararası ödeme sistemi SWİFT’ten çıkarma kararı aldığı ifade edildi. AB tarafından yayınlanan ortak bir bildiride, alınan kararın amacının "Rusya'yı uluslararası finansal sistemden izole etmek" olduğu belirtildi. AB’nin açıklamasında ayrıca, Rusya merkez bankasının varlıklarını dondurma ve Rusya’nın denizaşırı rezervlerine erişimine sınırlandırma kararı alındığı belirtildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptırım kararı hakkında, “Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'yı yok etmek için bir yola girdi ama eylemleri kendi ülkesinin geleceğini de yok ediyor” ifadelerini kullandı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Rusya saldırılarına karşı direnen Ukrayna halkının yanında oldukları belirtilerek, “Rus yetkililer ve Rus hükümetine yakın kişiler için yaptırım konusunda oldukça kararlıyız” sözleri yer aldı.
Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bazı Rus bankalarını SWİFT’ten çıkarma kararı alan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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