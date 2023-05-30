Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'Ultra gevşek para politikası devam edecek'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Ultra gevşek para politikası devam edecek'

'Ultra gevşek para politikası devam edecek'

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, yüzde 2 enflasyon hedefinin sürdürülebilir şekilde başarılmasından hala biraz uzakta olduklarına işaret ederek BoJ'un ultra gevşek para politikasını sabırlı şekilde devam ettireceğini söyledi.

30.05.2023 - 09:28 |
'Ultra gevşek para politikası devam edecek'

Parlamentoda konuşan Ueda, "Enflasyonun yüzde 2'nin altına, cari mali yılın ortalarına doğru net şekilde yavaşlamasını bekliyoruz. Sonrasında enflasyonun toparlanması büyük olasılık. Görünüm hala oldukça belirsiz" ifadelerini kullandı.

"Yüzde 2 hedefinin sürdürülebilir ve istikrarlı şekilde başarılmasından uzakta olmaya devam ettiğimiz sürece parasal gevşemeyi sabırlı şekilde devam ettireceğiz" diye konuşan Ueda, BoJ'un şu an için uzun vadeli devlet tahvili alımlarına devam edeceğini de vurguladı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Son dakika... Ankara'da afet alarmı! İzinler kaldırıldı, kuvvetli yağış geliyor

Son dakika... Ankara'da afet alarmı! İzinler kaldırıldı, kuvvetli yağış geliyor

İranlı modelden 'idam ilmeği' protestosu! Mahlagha Jaberi'nin Cannes stili gündem oldu

İranlı modelden 'idam ilmeği' protestosu! Mahlagha Jaberi'nin Cannes stili gündem oldu