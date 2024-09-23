UniCredit, Commerzbank'taki payını artırdı

UniCredit tarafından yapılan açıklamaya göre Alman kredi kuruluşunda türev araçları yoluyla %11,5 pay daha alındı.

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Bu ayın başlarında UniCredit, Commerzbank'ta %9'luk bir hisseye sahip olduğunu açıklamıştı.

UniCredit'in hisseleri elinde tutup tutmayacağı, satıp satmayacağı veya daha da artırıp artırmayacağı, Commerzbank'ın yönetim ve denetim kurulları ile Almanya'daki düzenleyici kurumların kararlarına bağlı olacak.

Açıklamada, "UniCredit, Almanya ve bankanın daha geniş paydaşlarının yararına, önemli bir değerin açığa çıkarılabileceğine inanıyor" denildi.

UniCredit, Commerzbank'ta pay oranını %29,9'a çıkarmak için de düzenleyici kurula başvurdu.

UniCredit açıklamasında gerekli onaylar alınca anlaşmanın gerçekleşeceğini bildirdi.