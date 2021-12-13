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UniCredit küresel büyüme tahminini düşürdü

UniCredit, küresel ekonomi için 2022 yılı GSYH büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.

13.12.2021 - 14:15 |
UniCredit küresel büyüme tahminini düşürdü

UniCredit Baş Ekonomisti Erik F. Nielsen, tedarik zincirlerindeki darboğazların önceden tahmin edilenden daha ağır ve daha uzun süreli olmaları nedeniyle 2022 yılı için küresel büyüme tahminlerini düşürdüklerini bildirdi.

2022 yılı için daha önce yüzde 4,6 olan küresel büyüme tahminini yüzde 4,2'ye revize eden Nielsen, COVID-19 salgınında tedarik tarafından gerilimler, enerji fiyatları, merkez bankalarının davranışları ve jeopolitik riskler gibi pek çok belirsizlik bulunduğuna da dikkat çekti.

Baş ekonomist, "2022 yılına ekonomide, siyasette ve politikalar alanında birçok bilinmeyen ile giriyoruz. Ekonomist olarak görev yaptığım neredeyse 40 yıllık süreçte bu kadar belirsizlikle karşı karşıya olmadım" diye konuştu.

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