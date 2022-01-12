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UniCredit, Otkritie Bank ile ilgileniyor

Rusya'nın satışa çıkardığı Otkritie Bank ile UniCredit de ilgileniyor.

12.01.2022 - 07:22 |
UniCredit, Otkritie Bank ile ilgileniyor

Rusya Merkez Bankası'nın 2017 yılında kurtardığı ve geçen yıl satışa çıkardığı Otkritie Bank ile ilgilenen alıcılar arasında İtalya'dan UniCredit Bank'ın da olduğu öne sürüldü.

Bir dönem Rusya'nın en büyük özel bankası olan Otkritie Bank ile ilgilenen UniCredit, 1989'dan bu yana Rusya'da faaliyet gösteriyor.

UniCredit CEO'su Andrea Orcel aralık ayında yaptığı açıklamada, faaliyet gösterdikleri ülkelerde birleşme ve satın alma yapmayı değerlendirebilecekleri yeni bir iş planı ortaya koymuştu.

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