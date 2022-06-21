Ünlü analistten Bitcoin uyarısı

Kripto para piyasası son haftalarda çalkantılı bir süreç yaşıyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırmasıyla birlikte riskli varlık olarak görülen kripto paralar ve hisse piyasalarında aşağı yönlü seyir hız kazanmıştı.

Terra ekosisteminin sabit kripto parası UST ve LUNA’nın çöküşü kripto para piyasasının sert gerilemesine yol açmıştı. Geçtiğimiz hafta kripto para fonlama şirketi Celsius Network’ün para çekme işlemlerini durdurmasıyla dijital varlıklarda satış baskısı hız kazanmıştı.

YÜZDE 22’DEN FAZLA DÜŞTÜ

Bitcoin geçtiğimiz hafta 26 bin dolar seviyelerinden hızla düşüşe geçerek cumartesi günü 17 bin 622 dolara kadar geriledi. 18 ayın en düşük seviyesine inen Bitcoin tekrardan toparlanma kaydederek 20 bin dolar olan kritik eşiğin üzerine çıktı. Bitcoin geçtiğimiz hafta yüzde 22’den fazla değer kaybetti.

BITCOIN TARİHİNDE BİR İLK YAŞANDI

Bitcoin’de yaşanan düşüşle birlikte geçtiğimiz hafta yatırımcıların haftalık kaybı 7 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu rakam Bitcoin yatırımcılarının gördüğü en büyük kayıp olarak tarihe geçti.

Uzun vadeli yatırımcıların piyasada satış yapması dikkat çekti. Kripto para analiz sitesi Glassnode fiyatın 23 bin dolar ile 18 bin dolar olduğu dönemde toplam 555 bin Bitcoin’in el değiştirdiğini bildirdi.

BITCOIN KRİTİK SEVİYENİN ÜZERİNDE TUTUNMAYA ÇALIŞIYOR

Hafta sonu sert fiyat hareketlerine sahne olduktan sonra pazartesi günü yükselişe geçen Bitcoin, 21 bin dolar seviyesini gördü. Bitcoin bugün 21 bin 80 dolardan işlem görüyor.

ÜNLÜ ANALİSTTEN ÇARPICI BITCOIN YORUMU

Piyasada Bitcoin ve kripto paralara yönelik karşıtlığı ile bilinen ünlü analist Peter Schiff hafta sonu Bitcoin’in 17 bin dolardan tekrardan 20 bin dolara yükselmesini değerlendirdi.

Bitcoin’de yükselişin devam etmeyeceğini bildiren Schiff, bu hareketlerin sadece yatırımcıları bir boğa piyasasının yaklaştığını düşünmeye yönlendirecek bir ayı tuzağından oluştuğunu belirtti.

Schiff, Bitcoin’in tekrardan 20 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmasının yatırımcıları heyecanlandırmaması gerektiğini belirtirken, 20 bin doların Bitcoin için yeni 30 bin dolar olduğunu vurguladı.

ETHEREUMDA SON DURUM NE?

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık Ethereum fiyatı hafta sonu bin dolar seviyesinin altına sarkmıştı. Ethereum, 881 doları gördükten sonra hızla toparlanma kaydederek bin 100 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Ethereum şu dakikalarda bin 159 dolardan işlem görüyor.