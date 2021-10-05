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Usulsüzlük iddialarına ilişkin inceleme

Uluslararası Para Fonu İcra Kurulu, Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı Raporu'nda Çin'in sıralamasını etkileyen verileri değiştirmek için IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın da aralarında bulunduğu dönemin üst düzey banka yetkililerinin, personele baskı yaptığı iddialarının sahibi, hukuk bürosu Wilmer Hale'in temsilcileriyle görüştü.

05.10.2021 - 07:12 | | AA
Usulsüzlük iddialarına ilişkin inceleme

IMF Sözcüsü Gerry Rice tarafından yapılan açıklamada, Dünya Bankası'nın 2018 yılı İş Yapma Kolaylığı Raporu'ndaki usulsüzlük iddialarına ilişkin incelemenin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, IMF İcra Kurulu'nun, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Raporu'ndaki veri düzensizliklerine yönelik soruşturmayı yürüten hukuk şirketi Wilmer Hale'in temsilcileriyle bir araya geldiği bildirildi.

IMF İcra Kurulunun, konuyu Başkan Georgieva ile de görüşeceği kaydedilen açıklamada, kurulun kapsamlı, objektif ve zamanlı bir inceleme yapmakta kararlı olduğu vurgulandı.

Dünya Bankası, 16 Eylül'de, veri düzensizliklerine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda üst düzey banka yetkililerinin, Çin'in sıralamasını etkileyen verileri değiştirmek için personele baskı yaptığının belirlenmesi üzerine, İş Yapma Kolaylığı Raporu'nun yayımlanmasına devam edilmeyeceğini açıklamıştı.

Raporun 2018 ve 2020 yıllarına ilişkin sayılarındaki veri düzensizliklerine yönelik soruşturma sonucunda, aralarında IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın da bulunduğu dönemin üst düzey banka yetkililerinin, Çin'in sıralamasını etkileyen verileri değiştirmek için personele baskı yaptığı tespit edilmişti.

IMF Başkanı Georgieva ise soruşturma bulgularına itiraz ederek, veri düzensizliklerine dair yürütülen soruşturma sonucunda yayımlanan raporda, kendisinin 2018 yılı İş Yapma Kolaylığı Raporu'ndaki rolüne ilişkin yer alan bulgulara katılmadığını ifade etmişti.

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