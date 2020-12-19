Vade Nedir, Nasıl Hesaplanır? Kırık Vade Ve Ortalama Vade Ne Demektir?

Vade; özellikle para ve ekonomi konularında bankalar tarafından vaat edilen bir para kazandırma yöntemleri arasında yer almaktadır.



Vade Nedir, Nasıl Hesaplanır?



Vade; bir işin yerine getirilmesi veya bir borcun ödenmesi için tanınan süre anlamına gelir. Vade kavramı finansal olarak ise bir borcun ödenmesi veya belirli bir miktardaki paranın her ay getireceği faiz anlamında kullanılır. Bankalar tarafından müşterilere özel bir hizmet olarak sunulan vadeli hesap seçeneği ile bankada bulunan paranın üzerine her ay belirli bir oranda para faiz olarak yansıtılır.



Vadeli hesabın getireceği faizin hesaplanması için kullanılan bir formül vardır. Faizi etkileyen etmenler; ana paranın miktarı, vade süresi ve faiz oranı olarak geçer. Faiz anapara, faiz oranı ve vade/36500'in çarpımı sonucu hesaplanır. Yani mevduat faiz formülü; "anapara x faiz oranı x vade(gün) / 36500" olarak tanımlanır.



Vadeli hesap açmak son derece kolay bir işlemdir. Bir bankanın vadeli hesap müşterisi olmak için o banka tarafından belirlenmiş belgelerin kişiler tarafından bankalara sağlanması gerekmektedir. Geçerli kimlik veya ehliyet, telefon ve adres ile bankalarda vadeli hesap işlemleri gerçekleştirilebilir.



Kırık Vade ve Ortalama Vade Ne Demektir?



Kırık vade vadeli hesaplar için kullanılan bir seçenektir. Bankalarda vadeli mevduat hesabı açılırken en sık kullanılan yöntemlerden biri olan kırık vadeli hesap ile 1 ay, 3 ay, 6 ay gibi değişik vadeye sahip hesap açılımı mümkün olmaktadır. Müşterilerin kırık vadeli hesabı tercih etmelerinin sebebi, kısa sürede nakit ihtiyacını karşılamaktır. Vadeli hesap vade süresi dolmadan kapatılırsa veya vadeli hesaptan para çekilirse faiz işlemi gerçekleştirilmez. Kırık vade ile olası faiz kayıpları önlenebilmektedir.



Ortalama vade ise sektör şirketleri tarafından daha sık kullanılan bir vade yöntemidir. Şirketler alınan kredinin ortalama ne kadar sürede ödeneceğini hesaplamak için faiz oranından bağımsız olarak ortalama vade modelini kullanırlar. Ortalama vade modeli ile faiz riski hesaplanır. Yani taksitli ödemelerde ve sektör şirketlerinde kullanılan kredi vadesi ve ortalama vade kavramları birbirinden farklı kavramlar olarak tanımlanırlar.