'Varlık alımları bitirilmeli'

Villeroy, PEPP programının esnekliğinin ECB'nin bir diğer varlık alım programı APP'ye transfer edilebileceğini ve ECB'nin APP çerçevesinde net varlık alım miktarını artırmayı değerlendireceğini vurguladı.

Enflasyon konusunda da değerlendirmelerde bulunan Villeroy, ECB'nin sabırlı ve uyanık olması gerektiğini belirtirken, erken bir sıkılaştırmanın hata olacağını vurguladı. Ancak Villeroy, enflasyonda artışın daha ısrarcı, kalıcı hale gelmesi halinde ECB'nin harekete geçmekten çekinmeyeceğini de ifade etti.

ECB'nin ücret gelişmelerini çok yakından izlemesi gerektiğini ifade eden Villeroy, "Ücret artışları geçici bir olgudan kalıcı bir problem haline gelebilir. Şu ana kadar genele yaygın güçlü ücret artışları görmüyoruz" diye konuştu.