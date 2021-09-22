Varlık alımlarına ilişkin kritik tahmin

17 Eylül itibarıyla ECB'nin PEPP çerçevesinde net 19,1 milyar euro tutarında alım yaptığına işaret eden Goldman Sachs, bunun 9 Eylül'deki Yönetim Konseyi kararına rağmen alımların hafif şekilde arttığı anlamına geldiğini vurguladı.

Goldman Sachs tarafından yapılan değerlendirmede, "Net alımlar, PEPP çerçevesindeki göreceli olarak büyük itfalara rağmen toparlanmış görünüyor. Bu durum, PEPP çerçevesinde "ılımlı şekilde düşük" alımların ancak 4'üncü çeyrekte olacağına işaret ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Goldman Sachs analistleri, ECB'nin 4'üncü çeyrekte ayda 70 milyar euro civarında varlık almasını bekliyor.