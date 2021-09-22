Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaVarlık alımlarına ilişkin kritik tahmin
HaberlerUzmanpara Haberleri Varlık alımlarına ilişkin kritik tahmin

Varlık alımlarına ilişkin kritik tahmin

Goldman Sachs, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) çerçevesinde yaptığı varlık alımlarını "ılımlı şekilde" yavaşlatmaya dördüncü çeyrekten önce başlamayacağını savundu.

22.09.2021 - 11:12 |
Varlık alımlarına ilişkin kritik tahmin

17 Eylül itibarıyla ECB'nin PEPP çerçevesinde net 19,1 milyar euro tutarında alım yaptığına işaret eden Goldman Sachs, bunun 9 Eylül'deki Yönetim Konseyi kararına rağmen alımların hafif şekilde arttığı anlamına geldiğini vurguladı.

Goldman Sachs tarafından yapılan değerlendirmede, "Net alımlar, PEPP çerçevesindeki göreceli olarak büyük itfalara rağmen toparlanmış görünüyor. Bu durum, PEPP çerçevesinde "ılımlı şekilde düşük" alımların ancak 4'üncü çeyrekte olacağına işaret ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Goldman Sachs analistleri, ECB'nin 4'üncü çeyrekte ayda 70 milyar euro civarında varlık almasını bekliyor.

    İtalya'da dark web üzerinden çocuk istismarı görüntülerinde 13 gözaltı

    İtalya'da dark web üzerinden çocuk istismarı görüntülerinde 13 gözaltı

    Çin'den önemli karar: Kömür santralleri inşa etmeyecek!

    Çin'den önemli karar: Kömür santralleri inşa etmeyecek!

    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    İtalya'da dark web üzerinden çocuk istismarı görüntülerinde 13 gözaltı

    İtalya'da dark web üzerinden çocuk istismarı görüntülerinde 13 gözaltı

    Çin'den önemli karar: Kömür santralleri inşa etmeyecek!

    Çin'den önemli karar: Kömür santralleri inşa etmeyecek!

    Çarşaf giyip, hırsızlık için girdiği evde uyuyakaldı

    Çarşaf giyip, hırsızlık için girdiği evde uyuyakaldı

    Avcılar'da gece yarısına sarkan yıkım trafiği kilitledi

    Avcılar'da gece yarısına sarkan yıkım trafiği kilitledi

    Deneyap eğitim programları Azerbaycan'da da uygulanacak

    Deneyap eğitim programları Azerbaycan'da da uygulanacak

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    HSK memur alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır 2021? HSK personel alımı şartları neler?

    HSK memur alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır 2021? HSK personel alımı şartları neler?

    Sıradaki Haber
    Hesaba yatıyor, zam geldi 8 bin 904 lira

    Hesaba yatıyor, zam geldi 8 bin 904 lira

    Sıradaki Haber
    Almanya Sağlık Bakanı normal hayat için tarih verdi

    Almanya Sağlık Bakanı normal hayat için tarih verdi

    Sıradaki Haber
    Çarşaf giyip, hırsızlık için girdiği evde uyuyakaldı

    Çarşaf giyip, hırsızlık için girdiği evde uyuyakaldı

    Sıradaki Haber