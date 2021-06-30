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Varlık Barışı'nda süre uzadı

Varlık Barışı başvuruları 6 ay süreyle uzatıldı. Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

30.06.2021 - 07:13 |
Varlık Barışı'nda süre uzadı

Buna göre, bugün sona erecek olan Varlık Barışı için başvuru süresi 6 ay süreyle uzatıldı.

Varlık Barışı ile yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul  kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'ye getirilmesi kapsama alınıyor. Düzenlemeyle, yurt içi ve yurt dışındaki döviz, altın  gibi ekonomik değerler, banka veya aracı kurum vasıtasıyla finansal sisteme dahil oluyor. Varlık Barışı'ndan faydalananlar bildirdikleri varlıklar için vergi ödemiyor.

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