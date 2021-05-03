Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaVergi ödeme süreleri uzatıldı
HaberlerUzmanpara Haberleri Vergi ödeme süreleri uzatıldı
ABONE OL

Vergi ödeme süreleri uzatıldı

Bu yılın birinci geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

03.05.2021 - 17:55 | | AA
Vergi ödeme süreleri uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlığa iletilen talepler ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle 17 Mayıs gün sonuna kadar verilmesi gereken 2021 yılı birinci geçici vergi dönemine (ocak-şubat-mart) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması kararlaştırıldı.

Buna göre, söz konusu beyannamelerin verilmesi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsıyor.

    GÜNCEL HABERLER

    Biyoenerji tesisinde yangın! Onlarca metre yükseldi

    Biyoenerji tesisinde yangın! Onlarca metre yükseldi

    ABD'de 410 gün sonra umut veren gelişme!

    ABD'de 410 gün sonra umut veren gelişme!

    Alman hükümeti 'yeşil üretimde' çelik sektörünü destekleyecek

    Alman hükümeti 'yeşil üretimde' çelik sektörünü destekleyecek

    2 bin yıllık tarihi satmaya çalışırken suçüstü yakalandı

    2 bin yıllık tarihi satmaya çalışırken suçüstü yakalandı

    Son dakika... Viyana'da bir ay kapalı tutulan alışveriş merkezleri açıldı!

    Son dakika... Viyana'da bir ay kapalı tutulan alışveriş merkezleri açıldı!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    3 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka ve ölü sayısı...

    3 Mayıs koronavirüs tablosu son dakika açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka ve ölü sayısı...

    Sıradaki Haber
    Bildirmeyen faiziyle aldığı parayı geri öder...

    Bildirmeyen faiziyle aldığı parayı geri öder...

    Sıradaki Haber
    Artem Dzyuba Deadpool oldu

    Artem Dzyuba Deadpool oldu

    Sıradaki Haber
    Ramazan Bayramı ne zaman 2021, kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı ayın kaçında, hangi gün?

    Ramazan Bayramı ne zaman 2021, kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı ayın kaçında, hangi gün?

    Sıradaki Haber