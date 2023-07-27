'Verilere bağlı hareket etmeye devam edeceğiz'

Fed Başkanı Jerome Powell, FOMC kararı sonrası düzenlediği basın toplantısında Fed'in gelecekteki faiz hareketlerinde "verilere bağlı bir yaklaşım" izlemeye devam edeceğini söyledi.

Powell, "Enflasyonu %2'ye düşürme sürecinin önünde hala uzun bir yol var" dedi.

Fed'in eylül toplantısıyla ilgili bir soru üzerine verilerin uygun olması halinde FOMC'nin faizleri artırmasının kesinlikle mümkün olduğunu belirten Powell, ancak Komite'nin faizleri sabit tutmasının da kesinlikle mümkün olduğunu vurguladı.

Powell, "Enflasyonun daha düşük bir yol izlemesini umuyoruz, kararlarımızı almak için sadece daha fazla veri görmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Fed'in enflasyonla başa çıkmak için politikayı bir süre daha kısıtlayıcı bir seviyede tutması ve uygun olması halinde faizleri daha da yükseltmesi gerekeceğini anlatan Powell, "Gözlerimizin bize söylediği şey politikanın tam etkilerini gösterecek kadar uzun süredir yeterince kısıtlayıcı olmadığıdır" dedi. Powell enflasyonu düşürme konusunda önlerinde "muhtemelen hala uzun bir yolun olduğunu" da sözlerine ekledi.

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in bu yıl faiz indirimine gideceğini düşünmediğini de söyledi.

Powell, bazı FOMC katılımcılarının gelecek yıl faiz indirimlerini ekonomik projeksiyonlarına dahil ettiklerini belirtirken, "Bu enflasyonun gerçekten de %2'lik hedefimize indiğinden ne kadar emin olduğumuz konusunda vermemiz gereken bir karar" dedi.

Fed Başkanı Powell, Fed'in keskin bir gerilemeye yol açmadan enflasyonu düşürebileceğinden emin olsa da gazetecilere "bunun kesin olmaktan çok uzak olduğunu" söylüyor. Ayrıca Fed çalışanlarının daha önce yaptıkları tahminlerde artık bir resesyon beklemediklerini söyledi.