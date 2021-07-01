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'Virüsün yeni varyantları risk yaratıyor'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, koronavirüsün yeni varyantlarının ekonomik toparlanma için risk yarattığı uyarısında bulundu.

01.07.2021 - 10:29 |
'Virüsün yeni varyantları risk yaratıyor'

Euro Bölgesi ekonomik görünümünün hızlı aşılama kampanyasının etkisi ile iyileştiğini ve olumsuz senaryoların gelişmesi olasılığının azaldığını belirten Lagarde, "Ancak olgunlaşmamış toparlanma hala virüsün mutasyonlarının yayılmasından kaynaklı belirsizlikle karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

Lagarde, Avrupa Sistemsel Risk Kurulu Başkanı olarak yaptığı konuşmada, Euro Bölgesi bankalarının temettü ödemelerine getirilen sınırlamaların eylül ayında kaldırılabileceğini de ifade etti.

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