Visa karını yüzde 18 artırdı

Visa dördüncü çeyrekte 4,82 milyar dolar ya da tek seferlik düzeltmelerden sonra hisse başına 2,33 dolar kazandı. Geçen yılın aynı döneminde 4,09 milyar dolar ya da hisse başına 1,93 dolarlık kar elde etmişti. Ekonomistler dördüncü çeyrekte hisse başına 2,24 dolar kar bekliyordu.

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Dördüncü çeyrekte gelirler 8,55 milyar dolar olan tahminin üzerinde 8,61 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Dördüncü çeyrekte Visa ağındaki ödeme hacminde %9'luk bir artış oldu ve ağdaki işlem sayısında %10'luk bir büyüme yaşandı. Tüketiciler geçtiğimiz çeyrekte Visa'nın ağında küresel olarak 3 trilyon 196 milyar dolar harcarken, şirketin en büyük pazarı olan ABD'deki harcamalarda %6'lık büyüme gösterdi.

Mali yılın tamamında Visa ağında 12 trilyon 338 milyar dolar harcandı.

Şirketin CEO'su Ryan McInerney hazırladığı açıklamada "Jeopolitik ve ekonomik belirsizlik ortamına rağmen başarma kabiliyetimize güveniyorum. Önümüzde muazzam fırsatlar var ve Visa'nın ödemelerin geleceğindeki rolü konusunda her zamanki gibi iyimserim" dedi.